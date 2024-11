Devetič letos bo potekala akcija za manj popitega alkohola in vožnje pod vplivom. Akcija Slovenija piha 0,0, ki jo izvajata Ministrstvo za zdravje in Policija, bo trajala od 4. do 11. novembra 2024. Policisti bodo izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. K treznosti nagovarjajo tudi s pomočjo Policijskega orkestra in Bojana Cvjetićanina. Izberi sebe, […] Prispevek Poostren nadz ...