Odlična predstava Kraljev in podaja Kopitarja za visoko zmago v Minnesoti 24ur.com Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL v gosteh pri Minnesoti Wild na derbiju zahoda slavili visoko zmago s 5:1. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo pri zadetku Kevina Fiale z igralcem več na ledu in za prednost z 2:1 na koncu druge tretjine.

