46-letnik zaradi uboja partnerice obsojen na sedem let zapora Lokalec.si Okrožno sodišče v Ljubljani je 46-letnega Slobodana Bogdanovića v torek obsodilo na sedem let zapora zaradi uboja svoje partnerice. Bogdanović je 44-letnico v začetku julija večkrat zabodel na ulici na ljubljanskem Viču, da je ta zaradi poškodb na kraju napada umrla. Sodnica mu je do pravnomočnosti sodbe podaljšala pripor, poroča časnik Dnevnik. Bogdanović je na sodišču svoje dejanje priznal in iz ...

