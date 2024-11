Oktobra po pričakovanjih več brezposelnih, in sicer 45.463 RTV Slovenija Konec oktobra je bilo pri zavodu za zaposlovanje registriranih 45. 463 brezposelnih, kar je 3,7 odstotka več kot septembra in 3,7 odstotka manj kot oktobra lani. To je pričakovano, saj se oktobra po koncu izobraževanja prijavijo iskalci prve zaposlitve.

Sorodno