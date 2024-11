V UKC Ljubljana začenjajo prenovo dvigal SiOL.net V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ta teden začenjajo prenovo dvigal v glavni stavbi. Prenovo osmih dvigal bodo izvedli v dveh delih. V prvi fazi bodo do predvidoma maja prihodnje leto prenovili tri dvigala, nato sledi druga faza, v kateri bodo do konca prihodnjega leta prenovili preostalih pet, so sporočili iz zavoda.

