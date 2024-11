V šestdnevni Interpolovi mednarodni operaciji proti tihotapcem ljudi, ki se je končala četrtega oktobra, so aretirali več kot 2.500 ljudi in rešili več kot 3.200 potencialnih žrtev tihotapljenja in trgovine z belim blagom. Kot še dodajajo v mednarodni organizaciji kriminalistične policije, je bila to najobsežnejša tovrstna operacija Interpola doslej.