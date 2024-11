Zagovornik: Na javnih avtobusih mora biti spoštovana pravica do psa vodnika RTV Slovenija Zagovornik načela enakosti priporoča ministrstvu, naj vse izvajalce javnega medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa obvesti o obveznem spoštovanju pravic invalidov do brezplačnega in neoviranega vstopa v avtobus s psom vodnikom.

