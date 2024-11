Iz Istanbula z osvojenim nizom in pohvalami za igro Ekipa Igralke Calcita so v prvem krogu lige prvakinj v skupini C v gosteh izgubile proti VakifBanki. V soboto bodo ob 19. uri v sedmem krogu prve lige gostovale v Radovljici, prihodnji torek pa bodo v ljubljanski dvorani Tivoli v drugem krogu lige prvakinj gostile italijansko ekipo Numia Vero Volley Milano.



