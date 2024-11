Asta Vrečko: "Slovenska kultura na Koroškem je še kako živa" RTV Slovenija Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v Celovcu s predstavniki slovenske manjšine razpravljala o finančni in sistemični podpori kulture. Obiskala je knjižnice in gledališče, poudarila pomen slovenščine in možnosti za krepitev profesionalne kulture.

Sorodno