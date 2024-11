"Moje srce je polno hvaležnosti zaradi zaupanja, ki ste mi ga izkazali, polno ljubezni do naše države in polno odločnosti," je v prvem nagovoru javnosti po porazu na ameriških predsedniških volitvah dejala demokratska kandidatka Kamala Harris. V njem je večkrat omenila boj, ki ga je skupaj z ekipo bila v kampanji in ki po njenih besedah še ni končan. "Včasih boj traja dlje časa. To ne pomeni, da ...