Ljubljana bo postala prestolnica filma Moški svet Na VOYO smo zbrani ljubitelji filmov. Starih, novih, večnih. In vsako leto se veselimo novembra, ko Ljubljana zaradi Festivala Liffe postane prestolnica filma. Izbrane filmske poslastice z vsega sveta pa razveselijo tudi uporabnike VOYO. Da bo odštevanje do začetka festivala lažje, bomo na VOYO vsak dan postregli z enim od filmov, ki so na festivalu navdušili v preteklosti.

Sorodno Omenjeni LIFF

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marta Kos

Robert Golob

Jan Oblak

Janez Janša