Noro, to se Guardioli ni zgodilo še nikoli! Sportal Torek je v ligi prvakov postregel s številnimi neuspehi evropskih velikanov. Branilec naslova Real Madrid je paral živce navijačem z novo neprepričljivo predstavo in domačim spodrsljajem proti Milanu (1:3), še višji poraz pa si je privoščil Manchester City. Angleški prvak se spopada z največjo rezultatsko krizo, odkar se mu je leta 2016 pridružil Josep Guardiola. To je bil namreč že tretji zapored...

Sorodno