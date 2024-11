Samoizpraševanje: Demokrate po porazu na volitvah zajela precejšnja apatija in številni so naveličani desetletja boja proti Trumpu topnews.si Po dveh porazih predsedniških kandidatk proti Donaldu Trumpu je za ameriško demokratsko stranko napočil čas za samoizpraševanje in iskanje krivcev v lastnih vrstah, še posebej ob dejstvu, da so poleg Bele hiše izgubili tudi večino v senatu. Krivdo nekateri pripisujejo konkretnim osebam, drugi pa strategiji in usmeritvam stranke. Nekateri demokrati krivijo kandidatko zelenih Jill Stein, […]...

Sorodno















Omenjeni Donald Trump

Samoa Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marta Kos

Robert Golob

Jan Oblak

Janez Janša