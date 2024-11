Peta skupna donacija podjetij Telekom Slovenije in Xiaomi Tehnozvezdje Avtor PR Telekom Slovenije in Xiaomi bosta ob mesecu ozaveščanja o raku pri moških že peto leto zapored z donacijo v višini 5.000 evrov podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan. V ponudbi Modri Fon novembra medtem po ugodni ceni omogočata nakup mobitelov Redmi 13C 5G in Xiaomi 14T. OnkoMan je prvo društvo v Sloveniji, ki ozavešča moške o raku in pomenu skrbi za zdravje, podporo pa nudi tudi ...

Sorodno

Omenjeni Mobitel

Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Luka Dončić

Milan Zver

Marjan Šarec

Matjaž Nemec