Nogometaši Grosupljega in Krke so se v zaostali tekmi 9. kroga 2. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1. Oba zadetka sta padla v zadnjih minutah tekme; za domače je v 87. minuti zadel Samo Matjaž, gostje pa so izenačili v 94. minuti preko Verona Šalje. Posnetek tekme si lahko ogledate spodaj pod tekstom. preberite več » ...