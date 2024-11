"Vojna v Ukrajini je v širitveni proces na Zahodnem Balkanu vnesla novo dinamiko. Prvič je prišlo do tega, da so države na Zahodnem Balkanu pripravljene vlagati več energije in časa v to, da jim uspe na njihovi evropski poti. Če bom potrjena, jih bom na tej poti tudi spremljala," je v prvi izjavi po več kot triurnem zaslišanju v Evropskem parlamentu dejala Marta Kos. Ob tem je znova poudarila, da ...