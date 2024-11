Marti Kos zelena luč parlamentarnega odbora Primorski dnevnik Slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev EU Marta Kos je po današnjem zaslišanju prejela zeleno luč odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet), so za STA potrdili viri v politični skupini Renew, ki ji pripada tudi Kos. Predstavniki političnih skupin v odboru Afet so po dopoldanskem približno triurnem zaslišanju podprli kandidaturo Marte Kos za komisarko za širitev unije, so ...

