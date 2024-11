Sodišče zavrnilo pritožbe: Raščan in Kovačič bosta morala v zapor N1 Mariborsko višje sodišče je zavrnilo pritožbe nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Matjaža Kovačiča in nekdanjega lastnika Dela Revij Mateja Raščana, pa tudi specializiranega tožilstva in pravnomočno potrdilo obsodilno sodbo okrožnega sodišča zaradi zlorabe položaja pri poslih z delnicami elektro podjetij, poroča spletni Večer.

