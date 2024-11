Piše: G. B. Vlada je odločila, da se palestinskemu civilnemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi vojne v Gazi, preko Jordanije nudi materialno pomoč v obliki hrane in sanitetnih pripomočkov, so sporočili iz vlade. Ocenjena vrednost materialne pomoči znaša do 532.538 evrov in jo zagotovita Ministrstvo za obrambo v višini do 492.538 evrov ter Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v višini do 40.0 ...