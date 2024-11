Vlada se je seznanila s predlogi prilagoditev ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost Vlada RS Vlada se je seznanila z informacijo Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost glede izvajanja ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, na katerih ministrstva beležijo večja vsebinska in časovna odstopanja.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Marjan Šarec

Robert Golob

Milan Zver

Matjaž Nemec