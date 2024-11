V hrvaški Istri zaradi suma preprodaje drog pridržali dva Slovenca Primorske novice Policija iz Umaga je v sredo pridržala 46- in 54-letnega Slovenca zaradi suma kaznivega dejanja nezakonite proizvodnje in trgovine z mamili. Med preiskavo njunega avtomobila so našli več kot kilogram marihuane in nekaj hašiša, zaradi česar bodo proti njima vložili kazensko ovadbo, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

