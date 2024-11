Vlada za intervencijske stroške gašenja požara na območju Trstelja zagotovila okoli 400.000 evrov Primorske novice Vlada se je seznanila s poročilom o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Trstelja med 18. in 20. julijem. Sprejela je sklep, da se Upravi RS za zaščito in reševanje za kritje intervencijskih stroškov iz proračunske rezerve zagotovi skupaj do 414.161,95 evra.

