Na Hrvaškem umrl nekdanji politični disident Ivan Zvonimir Čičak Demokracija Piše: C. R. V 78. letu starosti je v sredo umrl nekdanji politični disident, politik in predsednik Hrvaškega helsinškega odbora Ivan Zvonimir Čičak, poročajo hrvaški mediji. Sožalje svojcem je danes izrekel tudi hrvaški premier Andrej Plenković in spomnil na prispevek Čička v vseh pomembnejših obdobjih novejše hrvaške zgodovine. Plenković je danes sporočil, da je Hrvaška izgubila človeka, ki s

