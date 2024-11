Zmagovalcu na ameriških volitvah Donaldu Trumpu je treba nekaj priznati: pristen je. To, kar govori, tudi misli. Njegovi stavki so naravni, živi, dejanski. Govori sicer grozne stvari, ampak slehernikom v ZDA se to ne zdi tako grozno. Ker vsi sem pa tja mislimo stvari, ki so, če bi jih izrekli, nesprejemljive, celo grozne. A slehernik se zato že pred sabo nekoliko slabo počuti, Trump pa ne.