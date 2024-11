Ne, ne, dotični vedeževalec Blaž ni karikiran lik v satirični oddaji Kaj dogaja, ampak je nastopil v čisto resnem formatu informativne oddaje Svet na Kanalu A. Ker sem v ponedeljek na kanal, na katerega sicer le redko in pomotoma zaidem, preklopil, da bi gledal košarko, sem ujel še zadnje minute poročil. In je bilo kaj slišati in kaj videti.