Kanalci po novi zmagi ostajajo drugi Primorske novice Odbojkarji ta teden igrajo dva kroga državnega prvenstva. Obveznosti 7. kroga so opravili v sredo, ko je Alpacem Kanal v Murski Soboti nadaljeval zmagoviti niz. Veselili so se tudi Primorci v dresih vodilnega ACH Volleyja in četrtega Calcita. Prvenstvo se bo nadaljevalo jutri.