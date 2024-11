Gen uspešno prodal ponujene količine dolgoročnega zakupa elektrike topnews.si Skupina Gen je uspešno prodala ponujene količine dolgoročnega zakupa električne energije, so sporočili iz Gen energije. Kot so spomnili, so v skupini razvili produkt nPPA, ki odjemalcem omogoča lažje upravljanje tveganj visoke rasti cen elektrike, družbi Gen pa zaščito pred morebitnim ekstremnim padcem cen na trgu električne energije. Rešitev nPPA (angl. Nuclear Power Purchae Agreement), […]...

