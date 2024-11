Trump že izbral vodjo kabineta, ni potreboval senatne potrditve Slovenske novice Šef kabineta Bele hiše velja za tistega, ki ima ključe vrat do predsednika ZDA. Nadzira in vodi dnevno delovanje Bele hiše ter politiko predsednika ZDA. Je tudi zaupnik in svetovalec predsednika.

