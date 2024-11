Je to konec vodenja evidence o odmoru med delovnim časom? SiOL.net Delovna skupina socialnih partnerjev je v tem tednu skušala poiskati kompromis glede evidentiranja delovnega časa, saj so tik pred uveljavitvijo delodajalci zahtevali, da se novosti sploh ne bi začele uveljavljati. Ministrstvo za delo je zato napovedalo, da bodo proučili, kako zakon deluje v praksi, in če se bodo novosti izkazale za neživljenjske, napovedalo spremembe, piše spletni portal RTV SLO.

