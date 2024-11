V sklopu projekta Delova podjetniška zvezda je uredništvo časnika Delo predstavilo osem nominiranih podjetij, izbranih na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V kategoriji malih in srednje velikih podjetij so to Duol, Hyla, Mizarstvo Jezeršek, Skitti in Uni&Forma, v kategoriji velikih podjetij pa Danfoss Trata, Intersocks in Kol ...