Petrol postal skoraj 100-odstotni lastnik Geoplina Lokalec.si Petrol in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding (SDH), sta po izpolnitvi odložnih pogojev v četrtek zaključila drugi korak menjalne pogodbe deležev v družbah Geoplin in Plinhold. Petrol je tako lastniški delež v Geoplinu povečal na 99,35 odstotka, v družbi Plinhold pa ima odslej 12,72-odstotni delež. Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola, sta Petr ...

Sorodno