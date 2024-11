Madžarke na Kodeljevo prihajajo v vlogi favoritinj, a ... 24ur.com Slovenske košarkarice so v Helsinkih z odliko opravile prvi del naloge v drugem ciklu kvalifikacij za EuroBasket 2025. Drugi del jih čaka v nedeljo na Kodeljevem, ko se bodo pomerile proti favorizirani Madžarski. Na drugi tekmi skupine B je Madžarska na domačem parketu presenetljivo izgubila z Bolgarijo z 68:83. Na lestvici imata Slovenija in Madžarska po dve zmagi in poraz, Bolgarija ter Finska ...

Sorodno



Omenjeni Bolgarija

Finska

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Boštjan Cesar

Marta Kos

Jože Pučnik