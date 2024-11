Lendavski Zavod za kulturo madžarske narodnosti bo drevi obeležil 30 let delovanja. Osrednja slovesnost bo ob 19. uri v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Direktor Mihael Šooš je za STA pojasnil, da so zavod ustanovili z željo po ohranjanju madžarske kulture, jezika in identitete. Med pomembnejše dejavnosti sodijo podpora ljubiteljskim kulturnim skupinam, založniška dejavnost, organizacija ...