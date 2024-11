V četrtek zvečer so po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva v Amsterdamu izbruhnili spopadi med propalestinskimi protestniki in izraelskimi navijači. Policija je aretirala 62 ljudi, pet oseb je pristalo v bolnišnici. Iz sveta pa prihajajo številne obsodbe spopadov, tako s strani Združenih narodov kot tudi s strani Evropske nogometne zveze. ...