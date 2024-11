SLOVENSKA BISTRICA Šest ton pretežak in napak naložen tovor Novice.si Mariborski prometni policisti so na regionalni cesti med Šmartnim na Pohorju in Slovensko Bistrico včeraj ustavili šoferja v skupini vozil, ki je prevažala drevesna debla. Ko so tovornjak postavili na tehtnico, se je izkazalo, da tovor za šest ton presega največjo dovoljeno maso in za skoraj dve petini tudi osni pritisk na drugi osi vlečnega vozila. Narobe je bil naložen tudi tovor (širina je znaš ...

