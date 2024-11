Sindikati drugega plačnega stebra kolektivne pogodbe ne bodo parafirali 24ur.com Zadnja pogajanja v okviru plačnega stebra za javne uslužbence v državnih organih, občinah in javnih zavodih gasilcev so reprezentativni sindikati, ki v njih sodelujejo, zapustili. Sporočili so, da kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti v ponedeljek ne bodo parafirali.

