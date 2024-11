Vodilni predstavniki iniciative WoodPoP o bioekonomiji na osnovi lesa za trajnostno Evropo Vlada RS V okviru Evropske platforme za politike v lesarstvu (WoodPoP), ki ga vodita Avstrija in Finska, je 6. novembra potekal tretji sestanek na visoki ravni v Bruslju. Tam so se sestali vodilni predstavniki ministrstev držav članic Evropske unije, med njim tudi Slovenije, in strokovnjaki iz znanstveno-raziskovalnih organizacij ter predstavniki združenj industrij, temelječih na lesu.

Sorodno