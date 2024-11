Ministrica Alenka Bratušek na gradbišču nove ceste med Markovci in Ormožem N1 Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in član uprave Darsa David Skornšek sta danes obiskala gradbišče nove ceste med Markovci, Gorišnico in Ormožem. Cesta v dolžini 16 kilometrov naj bi izboljšala prometno povezanost ter pretočnost prometa v regiji. Vrednost projekta je okoli 70 milijonov evrov, dela bodo trajala 30 mesecev.

Sorodno

Omenjeni Alenka Bratušek

DARS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Marta Kos

Boštjan Cesar

Primož Roglič