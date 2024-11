Države članice Evropske unije so misijo urjenja ukrajinskih vojakov, ki poteka na ozemlju Unije, podaljšale do sredine novembra 2026. V okviru omenjene misije so države skupaj izurile 63.000 vojakov, v prihodnjih mesecih pa jih nameravajo še 15.000, so sporočili s Sveta Evropske unije. Dodali so še, da bo misija v skladu z današnjo odločitvijo sodelovala z Natom.