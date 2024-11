Slovenski rokometaši so prepričljivo začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026. V četrtek so v velenjski Rdeči dvorani zanesljivo premagali Litovce s 36:25, v nedeljo pa jih v Tallinnu ob 17. uri čaka še drugi baltski kvalifikacijski tekmec iz Estonije.



