ESS z dnevnega reda umaknil predlog zakona o osebni asistenci in dolgotrajni oskrbi SiOL.net Ekonomsko-socialni svet, ki je imel na predlogu dnevnega reda za današnjo sejo med drugim predloga zakona o osebni asistenci in novele zakona o dolgotrajni oskrbi, je na predlog predlagateljev točki umaknil z dnevnega reda, so za STA povedali v svetu. Predlagatelj prvega zakona je ministrstvo za delo, drugega pa ministrstvo za solidarno prihodnost.

