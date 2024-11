Prihodnji teden bo potekal teden slovenske hrane, ki bo z različnimi aktivnostmi in dogodki spodbujal k izbiri lokalno pridelane hrane in poudarjal njene prednosti in koristi. Ta bo tudi priložnost za ponovno odkrivanje slovenskih domačih jedi. Teden slovenske hrane je na pobudo več stanovskih organizacij s prvopodpisano Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) slovenska vlada razglasila decembra lani. Gre ...