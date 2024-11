Sporne prakse Temuja: lažni popusti, zavajajoči podatki in lažne ocene 24ur.com Evropska mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov CPC in Evropska komisija sta spletnega trgovca Temu opozorila, da je več praks na tej platformi v nasprotju s potrošniško zakonodajo EU. Med problematičnimi praksami so izpostavili lažne popuste, pomanjkljive ali zavajajoče informacije in lažne ocene prodajanih izdelkov.

