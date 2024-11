Krški občinski svetniki so na četrtkovi 16. redni seji med drugim soglasno potrdili osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem, predlog letnega programa športa za leto 2025, predlog investicijske dokumentacije za prenovo gradu Rajhenburg (projekt Grajske sanje) ter nekaj premoženjsko pravnih zadev. Soglasno so sprejeli tudi drugi rebalans ...