Novogoriški policisti so v hišni preiskavi, ki so jo izvedli 29. oktobra v enem od naselij v Mestni občini Nova Gorica, med drugim našli in zasegli prirejen šotor za gojenje rastlin v zaprtih prostorih, približno dva kilograma posušenih zelenih vršičkov prepovedane droge konoplje in šest manjših brizgalk konopljine smole, so sporočili s policije.