Na območju Emonike izkopali 183 grobov in nov odsek rimske ceste RTV Slovenija Gradbene priprave na lokaciji, kjer bo zrasel kompleks Emonika, so arheologom omogočila izkopavanja območja, kjer je v času antične Emone ležalo severno pokopališče. V izkopavanjih so našli 183 grobov, poleg tega pa tudi nov odsek rimske ceste.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Marta Kos

Boštjan Cesar

Aleksander Čeferin