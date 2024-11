Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je pritožbo podjetja Celica o nadomestnem shranjevanju vzorcev tkiv in celic Biobanke odstopila ministrstvu za zdravje. Vzorce tkiv in celic Biobanke ter dokumentacijo hrani podjetje GaiaCell, kjer poudarjajo, da jih k temu obvezuje etika, a tega brezplačno ne morejo početi v nedogled.