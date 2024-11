Za podpredsednike NSi-ja imenovani Čadonič Špelič, Vrtovec in Cigler Kralj RTV Slovenija Po oktobrskem kongresu NSi, na katerem je članstvo predsedniku stranke Mateju Tonin podelilo še en mandat, se je sestal tudi svet stranke. Za podpredsednike so imenovali Janeza Ciglerja Kralja, Jerneja Vrtovca in Vido Čadonič Špelič.

Sorodno