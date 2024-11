Anton Trpin, ki je je bil župnik v šentjernejski fari kar 37 let, od letošnjega poletja in prihoda novega duhovnega pastirja Janeza Rihtaršiča pa je duhovni pomočnik, velja za zelo prijetnega in ljudem dostopnega duhovnika. Odlikuje ga tudi smisel za humor. Po 50 letih mašništva, ki jih je praznoval lani, se bo tudi v novi vlogi gotovo dobro znašel in bo novemu župniku v pomoč. Ob veliko zahvalah ...