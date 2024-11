Hišo kulture so naselili ORGanizmi kiparja Boštjana Kavčiča RTV Slovenija V Hiši kulture v Pivki je do 29. novembra na ogled razstava Impulz, na kateri Boštjan Kavčič predstavlja del zaokroženega kiparskega opusa z naslovom ORGanizmi, ki nastaja od leta 2002 in trenutno vključuje 119 skulptur, predvsem v kamnu.

